Cerimônia de reinício do Programa Escola Cívico-Militar na Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães Ascom

Publicado 04/04/2024 18:18

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou, na quarta-feira (03/04), as cerimônias que marcaram o reinício do Programa Escola Cívico-Militar na E. M. Profª Dulcinda Jotta Mendes (São João) e na Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães (Fluminense). Em março de 2024, o prefeito Fábio do Pastel (PL) sancionou a Lei Complementar 216, que alterou a estrutura organizacional do município e possibilitou a permanência do programa neste. Pais e responsáveis de alunos das unidades escolares, com o modelo de ensino, aprovaram a iniciativa.



Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel celebrou o retorno do programa ao Município. “Foi um desafio muito grande, ficamos preocupados, mas a população abraçou a ideia e nós lutamos para o programa permanecer e conseguimos. Pedi um tempo aos pais e responsáveis para fazer os cálculos com o orçamento da Prefeitura para darmos continuidade ao projeto, mas podem ter certeza que estamos assumindo essa Escola Cívico-Militar. Agora, aos jovens, retornamos com o programa pelo futuro de vocês. Vou lutar com todas as minhas forças para oferecer educação de qualidade em nossa cidade”, comentou.A secretária de Educação, Sheila Atalla, relembrou a trajetória para manter o programa no Município. “Quero agradecer a presença dos pais e alunos. A luta de vocês não foi em vão, foi contemplada pela vontade do nosso prefeito. Antes de encerrar o ano letivo, nós estivemos com a comunidade para saber o que a população queria, mesmo com o encerramento feito pelo Governo Federal. Nós corremos atrás e iniciamos a nossa luta para que o município pudesse assumir e manter o programa. Estamos investindo no futuro dos nossos alunos, desejamos que cada um de vocês tenha um futuro brilhante”, disse.A diretora da Escola Municipal Prof.ª Dulcinda Jotta Mendes, Lucilea Souza, agradeceu ao público presente. “Fico muito feliz pela oportunidade de continuarmos com o Programa Cívico-Militar na nossa escola. Quero agradecer ao nosso prefeito, a nossa secretária e a sua equipe, a minha equipe da Escola Dulcinda, aos responsáveis que estão sempre junto com a gente. Muito obrigada aos nossos alunos, afinal, sem eles não há escola e são uma parte importante”, falou.A diretora da E. M. Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães, Maria Nazareth, destacou o empenho da Secretaria de Educação. “É uma honra muito grande estarmos reiniciando este projeto. Quero agradecer o empenho da Secretaria de Educação, com a nossa secretária Sheila e sua equipe, que não mediram esforços para que esse programa retornasse e, principalmente, ao nosso prefeito. Eu lembro que, em dezembro, nós dissemos aos pais, responsáveis, colaboradores e à comunidade escolar, que o prefeito ia fazer o possível e o impossível para que esse projeto retornasse. E, hoje, a gente tem a prova de que o programa retornou. Então, Fábio, mais uma vez, toda essa comunidade escolar te agradece. Muito obrigada”, afirmou.Durante a execução do Hino Nacional e do Hino de São Pedro da Aldeia, os alunos do 8º e 9º anos hastearam as bandeiras do município aldeense, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, respectivamente. Também estiveram presentes nas cerimônias, o presidente da Câmara Municipal, vereador Denilson Guimarães, os vereadores Jean Pierre e Mislene; a Secretária Adjunta Pedagógica de Educação, Wânia Dias, a Secretária Adjunta Administrativa , Elaine Mendes, o Chefe de Gabinete Moisés Batista, a Ponto Focal do Programa Cívico-Militar, Tatiana Melo, e representando a Patrulha Escolar, da 25º BPM, Sargento Viviane e Cabo Andrea.