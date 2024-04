Prefeito Fábio do Pastel (PL) e envolvidos no projeto. Entre eles, a coordenadora do SEBRAE na Região dos Lagos, Ana Cláudia Melo Vieira, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, e o diretor da pasta Sandro Bouth, a secretária adjunta pedagógica de Educação, Wânia Dias, servidores da pasta e diretoras de cinco das sete escolas beneficiadas, além do secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo - Ascom/ Gabrielly Costa

Publicado 03/04/2024 17:33

O prefeito Fábio do Pastel assinou, na terça-feira (2), um Acordo de Cooperação Técnica com o SEBRAE/RJ para a realização do projeto “Jovens Empreendedores Primeiros Passos” (JEPP) em sete escolas da rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia. Ao todo, 35 profissionais serão capacitados na metodologia do curso. Ao final da capacitação, a expectativa é que os docentes levem os conteúdos para 290 alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental e 436 alunos do segundo segmento, totalizando 726 alunos da rede.

Na oportunidade, Fábio do Pastel parabenizou todos os envolvidos no projeto. “Esse é um grande passo para a Educação e também para os jovens da nossa cidade. É muito importante a gente falar sobre empreendedorismo, falar de empreender, porque é difícil as pessoas conversarem sobre isso em casa. Será uma excelente oportunidade de incentivar o espírito empreendedor em nossos alunos”, comentou.

O JEPP irá capacitar os professores de forma remota (EAD) com o objetivo de disseminar e estimular o empreendedorismo entre os alunos da rede municipal de ensino. O projeto será desenvolvido na E. M. Profª Maria da Glória dos Santos Motta (Praia Linda); E. M. Elízio Henrique de Paiva (Sapiatiba); E. M. Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira (Botafogo); E. Mz. Pequiá (Rua do Fogo); E. M. Antônio Vaz da Silva (Recanto do Sol); E. M. Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-militar (Fluminense) e na E. M. Profª Dulcinda Jotta Mendes – Cívico-militar (São João).

Prefeito Fábio do Pastel durante assinatura do JEPP Ascom/ Gabrielly Costa

A coordenadora do SEBRAE na Região dos Lagos, Ana Cláudia Melo Vieira, falou sobre o JEPP. “É um projeto que a gente vai implantar junto com a Secretaria de Educação, capacitando os professores para que eles possam capacitar os alunos sobre comportamento empreendedor. São várias características, vários módulos do 1º ao 9º ano, que a gente faz toda uma capacitação introduzindo a cultura empreendedora para as crianças e adolescentes, e a gente fecha esse trabalho com uma feira do empreendedor construída, elaborada e executada por esses alunos”, explicou.

Para a realização do projeto, a Secretaria de Educação contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário da pasta, Claudio Viviani, e o diretor Sandro Bouth estiveram presentes na assinatura do acordo de cooperação técnica. O encontro também contou com a participação da secretária adjunta pedagógica de Educação, Wânia Dias, servidores da pasta e diretoras de cinco das sete escolas beneficiadas, além do secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo.