Presidente Lula (PT) e prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT) - Reprodução

Presidente Lula (PT) e prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT)Reprodução

Publicado 04/04/2024 13:11

Nesta quarta-feira (3) o prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), esteve com o presidente Lula (PT) durante evento em Niterói e fez a foto que faltava! Brincadeiras à parte, Horta e outros líderes políticos discutiram o projeto de dragagem do Canal de São Lourenço, bem como a retomada da indústria naval brasileira. Além de Horta e Lula, estiveram presentes o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT). Com um prazo de conclusão estimado em 15 meses, a dragagem aumentará a profundidade do trecho da Baía de Guanabara entre a Ilha da Conceição e a Ponte Rio-Niterói de 7m para 11m. Essa melhoria na infraestrutura aquaviária permitirá não apenas o acesso facilitado ao Complexo Industrial e Portuário de Niterói, mas também promoverá a geração de empregos e o estímulo ao crescimento dos setores naval e de reparos. “A gente vai recuperar a indústria naval brasileira. Porque não é possível um país do tamanho do Brasil, 90% de todo o comércio do Brasil é feito através do mar, então, não tem sentido a gente ter déficit comercial na balança por conta que os nossos produtos são todos exportados e comprados em navios de bandeira estrangeira”, afirmou Lula no evento.



FAKE NEWS

Durante o evento em Niterói, Fabiano Horta criticou uma reportagem de um site local o qual, segundo ele, distorceu uma fala do presidente Lula. Segundo Horta, a notícia falsa sugeria que Maricá forneceria dinheiro para projetos em Niterói, o que não corresponde à realidade. Ele esclareceu que a declaração de Lula foi feita em tom de brincadeira e que o objetivo era promover cooperação entre as cidades. Horta destacou a importância das obras de dragagem para a indústria naval da região e lamentou a disseminação de fake news pela imprensa e redes sociais. Ele reiterou o compromisso de trabalhar em parceria com Niterói, São Gonçalo e Itaboraí para promover o desenvolvimento da região e enfatizou a importância de construir um mundo real, baseado em fatos, que beneficie a população com geração de emprego e renda.