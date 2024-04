Rafael Aguiar (PL) e Leandro de Búzios (SDD) - Renata Cristiane

05/04/2024

Búzios - CONTAGEM REGRESSIVA



Em Armação dos Búzios, o clima político pré-eleição suplementar está cada dia mais eletrizante. Faltando praticamente três semanas para a realização do pleito, no dia 28 de abril, os candidatos Rafael Aguiar (PL) - que é o prefeito interino - e Leandro de Búzios (SDD) buscam reforço com figuras importantes em suas campanhas a fim de ganhar mais eleitores, afinal o jogo só termina quando o juiz apita.

APOIO DOS BOLSONARO



A campanha de Rafael, por exemplo, deu o que falar esta semana quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que o prefeito interino é a melhor opção pra Búzios. Inclusive, o último ato de campanha no balneário vai acontecer no Clube de Manguinhos, com presenças confirmadas dos deputados bolsonaristas e de Flávio Bolsonaro. Na ocasião, eles vão fazer uma grande teleconferência com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Rafael aposta muito nesse movimento porque a cidade de Búzios é muito bolsonarista e a ideia é mostrar que o ex-presidente está verdadeiramente com o Rafael. Há que se considerar que esse movimento é bem interessante. Porque quando ele fez o ato de filiação e trouxe Jair Messias, isso já agitou o tabuleiro, puxando votos pra ele. As pesquisas revelam isso. E agora, com esse vídeo de Flávio, falando as palavras que causam verdadeira catarse entre os conservadores, a expectativa que se gera é que, com esse ato, às vésperas da eleição, consiga evitar o que é uma grande preocupação no município, que é a abstenção de votos.





LIDERANÇAS RELIGIOSAS



Leandro de Búzios está apostando nos encontros corpo-a-corpo nos bairros, reuniões diárias com moradores e lideranças. Na noite desta quinta (4), mal saiu do podcast divulgado aqui pela coluna e já foi direto para um encontro de bairro, no São José. Leandro disse que é uma pessoa que vive a cidade e entende as necessidades para transformá-la numa cidade melhor. Também tem procurado se aproximar de lideranças religiosas, seu vice, Fellipe Araguez (MDB) é um pastor muito querido na comunidade. Além disso, também ganhou a simpatia do pastor Cláudio Duarte, que tem nada menos que 20 milhões de seguidores na rede social e faz palestras em todo canto do Brasil, um influenciador nato. Cláudio também fez um vídeo em prol de Leandro, demonstrando uma movimentação nesse tabueiro igualmente interessante.