Da esq. p/dir., Raiana Alcebíades, Márcio Canella, Pedro Ricardo, Manoela Peres, Dr Luizinho, Castro, Penha Bernardes e Cláudia Mello - Gustavo Ferreira

Publicado 08/04/2024 18:44 | Atualizado 08/04/2024 18:45

Araruama - RECEPCIONADO POR ELAS



O governador Cláudio Castro (PL) esteve em Araruama, no íncio da tarde desta segunda-feira (8), para inaugurar o Centro de Traumatologia e o novo CTI do Hospital Estadual Roberto Chabo. Chegou de helicóptero e pousou no Parque de Exposição, onde foi recepecionado pela pré-candidata a prefeita da cidade, a vereadora Penha Bernardes (PL), pela vice-prefeita atual, Raiana Alcebíades, e pela prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL). O vereador Oliveira da Guarda (MDB) também esteve presente. De lá, saíram com a comitiva, numa van, até o local do evento. Acompanhando o governador também estavam a secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello, o deputado federal Dr Luizinho (PP) e os deputados estaduais Márcio Canella (União) e Pedro Ricardo (PP). Inclusive Pedro Ricardo, que é médico, lembrou que o hospital foi um pedido dele para Dr Luizinho, quando era secretário estadual de Saúde. "Quando juntamos legislativo e executivo para lutar por saúde de qualidade para nossa região, dá certo", disse ele.

Manoela Peres, Castro e Penha Bernardes Ascom

BALANÇO POSITIVO



Por telefone, Penha Bernardes contou que o encontro foi muito bom. "É um grande avanço e a realização de um sonho", disse ela a Cláudio Castro. Penha também agradeceu em nome da população araruamense, "porque, na verdade, é o que salva a vida da nossa população". E aproveitou o ensejo e na presença do governador disse que tem um outro sonho, de que a cidade tenha um hospital municipal, ao que ele prontamente se colocou à disposição para ajudar. "Conte comigo", disse ele a Penha. Tá com moral, hein? Por outro lado, soubemos por bastidores desse evento que muitas das autoridades que lá estiveram não ficaram, digamos, tão empolgadas. Uma delas é o médico Marcelo Amaral, ex-vice-prefeito de Araruama, que, segundo nossas fontes, estava com cara de poucos amigos. Por que será?