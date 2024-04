Rafael Peçanha entre o o presidente estadual do PSOL, deputado estadual Flávio Serafini, e a ex-senadora e porta-voz nacional da Rede, Heloisa Helena - Assessoria

Publicado 08/04/2024 13:16 | Atualizado 08/04/2024 14:50

Cabo Frio - Cerca de mil pessoas compareceram ao ato de filiação de Rafael Peçanha à Rede Sustentabilidade e o lançamento de sua pré-candidatura à prefeito de Cabo Frio. O evento aconteceu na sexta (5), numa casa de eventos do bairro São Cristóvão.



Além de lideranças de diversas cidades da região, bairros da cidade, sindicatos e movimentos sociais, compareceram ao evento a ex-senadora e porta-voz nacional da Rede, Heloisa Helena; o presidente estadual do PSOL, deputado estadual Flávio Serafini; o também deputado estadual pelo PSOL e presidente estadual da Federação PSOL-REDE, Yuri Moura; a vereadora da Rede Macaé, Iza Vicente; os porta-vozes estaduais da Rede, Fábio da Padaria e Gabriela Felix; e os coordenadores de organização da Rede no estado do Rio, André Salvador e Anderson Júnior.



Destaque também para a presença de lideranças de outros partidos, como a UP e o PDT, este representado pela viúva do ex-prefeito cabo-friense José Bonifácio, Ana Valladão.



Também teve presença maciça do diretório municipal do PT Cabo Frio, que oficialmente decidiu manter o apoio à pré-candidatura de Rafael.



A reunião contou ainda com a apresentação dos 24 nomes de pré-candidatos e pré-candidatas que irão compor a nominata da Federação PSOL-REDE, que apresentará 18 nomes para a disputa para a Câmara Municipal, em outubro.



Também teve surpresa, como o anúncio da filiação da jornalista Renata Cristiane à legenda, articulação até então guardada a sete chaves pela direção municipal.



Em sua fala, Rafael prometeu quebrar a polarização política da cidade com a construção de um programa de governo arrojado e participativo, fundamentado na Sustentabilidade como eixo fundamental.

Ato de filiação de Rafael Peçanha ao Rede Sustentabilidade em Cabo Frio Assessoria

