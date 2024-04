Ex-prefeito Andinho Brito (União) - Reprodução

Publicado 11/04/2024 15:10

A Câmara Municipal de Arraial do Cabo decidiu, por unanimidade, com 9 votos a 0, pela reprovação das contas do ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho (União), referentes ao ano de 2015. A votação aconteceu na manhã desta quinta-feira (11), contrariando o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que se manifestou favorável às contas.

Uma das irregularidades foi o pagamento indevido de 14º e 15º salário ao ex-prefeito e vice, sem nenhuma previsão legal, lei ou autorização e enquanto nenhum outro funcionário da prefeitura teve direito a este benefício. O TCE também não identificou para onde foram quase R$ 2 milhões da gestão de Andinho.