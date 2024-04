Prefeito Fábio do Pastel (PL) inaugurando placa de reforma e ampliação da Escola Municipal Manoel Moraes da Silva - Ascom

Publicado 15/04/2024 13:47

Em São Pedro da Aldeia, o prefeito Fábio do Pastel (PL) reinaugurou neste sábado (13) Escola Municipal Manoel Moraes da Silva, no bairro Campo Redondo. Considerada uma das unidades mais tradicionais do município, ela passou por melhorias na infraestrutura para beneficiar as crianças e os servidores.

A cerimônia contou com a participação da comunidade local, que compareceu em peso ao evento. Além do prefeito, também estiveram presentes o vice-prefeito Júlio Queiroz e a secretária de Educação, Sheila Atalla.O Secretariado Municipal também marcou presença na reinauguração, assim como o presidente da Câmara Municipal, vereador Denilson Guimarães, o vice-presidente, vereador Franklin da Escolinha, e os vereadores Márcio Soares, Mislene dos Santos, professor Jean Pierre, Fernando Mistura e Vitinho de Zé Maia.

Alunos e funcionários agora contam com um espaço totalmente revitalizado e adaptado, com foco no bem-estar e na acessibilidade para alunos PCD. A unidade conta com 25 turmas do Pré I ao 5º ano do Ensino Fundamental e atende cerca de 600 alunos.

Aliás, na sexta-feira (12) Pastel só falava das melhorias. Era por volta das 17h quando tentamos conversar com ele para saber da expectativa de mais essa entrega na educação e não conseguimos, porque ele estava cuidando de perto dos últimos preparativos para o evento. Fábio é muito exigente e gosta de ver tudo de perto. Inclusive, estava lá, mais uma vez, lavando o local junto com a equipe.

A ainda nesse mês de abril, existe a expectativa dele entregar também a reforma e ampliação do posto de saúde do Poço Fundo, antiga reivindicação da população.