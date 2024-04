Benedita da Silva conhece a bisnetinha Valentina, junto com o neto e a irmã - Arquivo pessoal

Benedita da Silva conhece a bisnetinha Valentina, junto com o neto e a irmã Arquivo pessoal

Publicado 19/04/2024 13:41

Cabo Frio - A deputada federal Benedita da Silva (PT), veio pra Cabo Frio acompanhar o nascimento da bisneta, Valentina. Nesta sexta-feira (19), junto com uma irmã e o neto, o pré-candidato a vereador, Diego da Silva (PT), Bené aproveitou e visitou as instalações do Hospital da Mulher no Braga para buscar recursos visando à melhoria da estrutura.



A parlamentar frequenta Cabo Frio sempre que pode. Sua filha Nilcea tem casa no Peró há mais de 25 anos e Diego veio morar na cidade.

Benedita visita as instalações do Hospital da Mulher, em Cabo Frio Arquivo pessoal

Benedita visita as instalações do Hospital da Mulher, em Cabo Frio Arquivo pessoal

Benedita visita as instalações do Hospital da Mulher, em Cabo Frio Arquivo pessoal