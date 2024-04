Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) - Renata Cristiane

Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) Renata Cristiane

Publicado 19/04/2024 19:31

- O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), retomou a cadeira de chefe do executivo nesta sexta-feira (19), no dia seguinte ao deferimento de seu recurso contra a Ação de Investigação Judicial Eleitoral , que o deixou afastado do cargo durante 75 dias, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Alexandre deu uma entrevista exclusiva à coluna. No bate-papo, ele fala sobre secretariado, reafirma a vontade de que Leandro de Búzios (SDD) seja vice dele pra disputar a eleição em outubro e também fala sobre eventos, demissões e muito mais.Pela manhã, Alexandre foi recepcionado por um grupo de funcionários, na porta da Prefeitura, recebeu aplausos e abraços. Estava na companhia do advogado Pedro Canellas, que está com ele desde o início do mandato.