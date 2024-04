Marquinho Mendes e Baleia Rossi - Ascom

Marquinho Mendes e Baleia RossiAscom

Publicado 25/04/2024 15:36 | Atualizado 25/04/2024 15:37

Cabo Frio - VIABILIZAR CANDIDATURA É O FOCO



O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes (MDB) reafirmou sua pré-candidatura a prefeito este ano. Em que pese sua inviabilidade jurídico-eleitoral, ele consegue enxergar que tem condição de se lançar a candidato e disse que está trabalhando nisso. Dias atrás a gente falou sobre isso na coluna, mas não pela boca do próprio MM, mas por teorias soltas nos bastidores, até porque a até então pré-candidata Kamylla Mendes (MDB), esposa dele, estava muito ‘quietinha’, praticamente sem fazer nenhuma movimentação de pré-campanha. Conversamos por telefone e ele disse que eles são um só. “Kamylla é Marquinho, Marquinho é Kamylla. Ela faz o que eu acho certo, é minha parceira. É parceira do dia-a-dia e de vida”. Marquinho não quis adiantar muita coisa. “Não vou falar, senão o ‘Tio Patinhas’ vai atrás do projeto”, acrescentou ele, referindo-se ao pré-candidato Dr Serginho (PL). “O único capaz de derrotar Serginho nessa cidade sou eu”, disparou. Inclusive, Marquinho esteve em Brasília e contou que essa viagem faz parte desse trabalho para viabilizar sua candidatura. ” Hoje eu sou pré-candidato, mas eu serei candidato”, reforçou.

Marquinho Mendes e Léo Mendes Ascom

EM BRASÍLIA



Na capital federal, acompanhado do vereador e líder de governo na Câmara cabo-friense, Léo Mendes (MDB), Marquinho Mendes encontrou o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Chegaram a dizer que a ida à capital federal seria para Lula ajudá-lo, em detrimento da prefeita Magdala Furtado (PV), pré-candidata pela federação Brasil Esperança (PT-PV-PC do B). “Não tem nada a ver com Lula, eu nem estive com ele. Eu tô trabalhando para que as correntes de esquerda possam se juntar a nós, o Centro, para que a gente possa derrotar a direita nessa cidade. Eu tô trabalhando, né? E eu tenho certeza absoluta que eu serei candidato”, completou. Falando em esquerda, Marquinho também citou o pré-candidato Rafael Peçanha (Rede) na conversa. “Gosto muito dele mas, eleitoralmente, não tem o peso para disputar uma eleição com o Serginho. Ele não tem musculatura, zero. Não sou melhor ou pior do que os outros, mas construí um legado que hoje nos favorece nesse processo de disputa eleitoral”, finalizou.