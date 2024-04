Fabiano Horta (PT), prefeito de Maricá - Rede social

Publicado 29/04/2024 16:02 | Atualizado 29/04/2024 16:03

Maricá - O MAIS BOTAFOGUENSE DOS PREFEITOS



Se há um prefeito botafoguense fanático neste Brasilzão, seu nome é Fabiano Horta (PT), chefe do executivo de Maricá. Fabiano, como quem presta atenção em duas frentes, não deixa escapar uma oportunidade na política da cidade. E definitivamente não perde um jogo do Botafogo. No último domingo (28), ele não deixou de desejar um bom dia aos seus seguidores nas redes sociais, e aproveitou para ironizar a liderança em que seu time do coração se encontra na tabela do brasileirão. O Botafogo está com 9 pontos e venceu o time do Flamengo por 2x0 no Maracanã. "Pedra cantada a gente não tira onda", disse no vídeo, destacando, ainda, a ótima atuação de Marlon Freitas e o comparou a Didi, autor do chute "folha seca", que atuou pelo alvinegro nas décadas de 1950 e 1960 e na seleção brasileira. Depois da vitória do time do coração, Fabiano embarcou em seu Fusca e gritou, entusiasmado: "Galera, o Rio vai parar, Maricá está parada, vamos para Itaipuaçu. Sabe por quê? Para comemorar".

Fabiano Horta, no 'sabadou correria' Rede social



'SABADOU CORRERIA'



No dia anterior de toda a agitação futebolística, Fabiano Horta estava até mais animado do que o habitual no último sábado (27), véspera do jogo entre Flamengo e Botafogo. Ansiedade era grande. A saber, todo sábado Horta participa de várias atividades no que ele chama de "sabadou correria". Pela manhã, participou da celebração do 11º aniversário do Programa Viver Bem, em São José do Imbassaí, que promove esporte, saúde, lazer e convívio, torna os dias das pessoas mais leves e felizes. O evento não só contou com festa, dança e apresentações, mas também ofereceu uma série de serviços disponíveis no local. Logo em seguida, ele esteve presente no evento Art&Bier, em Araçatiba, onde aproveitou para desfrutar da cerveja artesanal e da gastronomia diversificada. 'SABADOU CORRERIA'No dia anterior de toda a agitação futebolística, Fabiano Horta estava até mais animado do que o habitual no último sábado (27), véspera do jogo entre Flamengo e Botafogo. Ansiedade era grande. A saber, todo sábado Horta participa de várias atividades no que ele chama de "sabadou correria". Pela manhã, participou da celebração do 11º aniversário do Programa Viver Bem, em São José do Imbassaí, que promove esporte, saúde, lazer e convívio, torna os dias das pessoas mais leves e felizes. O evento não só contou com festa, dança e apresentações, mas também ofereceu uma série de serviços disponíveis no local. Logo em seguida, ele esteve presente no evento Art&Bier, em Araçatiba, onde aproveitou para desfrutar da cerveja artesanal e da gastronomia diversificada.