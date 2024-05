Rafael Peçanha, professor e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio pelo Rede Sustentabilidade - Renata Cristiane

Publicado 02/05/2024 19:51

CABO FRIO - O 127º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, recebeu, nesta quinta-feira (2), Rafael Peçanha, professor e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio pelo Rede Sustentabilidade. Durante o bate-papo, foram abordados assuntos como o projeto “Se Cabo Frio Fosse Minha”, como se deu sua mudança de partido e criticou atitudes do atual governo.

Inicialmente, Peçanha falou sobre sua saída do Partido dos Trabalhadores para a Rede Sustentável, após decisão da alta cúpula do PT em apoiar a chegada da prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, ao Partido Verde – que faz parte daquela federação partidária. Ele definiu a situação como “desgastante”, mas pontuou que tem pessoas leais ao seu lado e que o acompanharam durante a inevitável mudança. “O que aconteceu só me fortaleceu, como pessoa e como político”, destacou.

Em seguida, o pré-candidato falou sobre seu projeto “Se Cabo Frio Fosse Nossa”, onde pretende construir um plano de governo participativo. O objetivo, segundo Rafael, é “ouvir moradores de cada bairro, para entender as maiores necessidades do local”.

Por fim, Rafael também criticou ações do atual governo como a falta de diálogo com o Sepe Lagos, que está promovendo uma paralisação de 24 horas na próxima terça-feira (7). “Não dá para dizer não sempre aos direitos dos trabalhadores”, pontuou.

Com relação à prática do desenvolvimento sustentável, que não é promovida pela prefeitura, Peçanha finalizou: “A receita não é difícil, é só ter vontade de fazer”. Confira a entrevista completa: