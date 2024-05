Prefeita Magdala Furtado (PV) e Alessandro Molon (PSB) - Redes Sociais

Publicado 03/05/2024 17:19

REUNIÃO COM MOLON

Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) participou das atividades do Dia do Trabalhador, nesta quarta (1º), no ginásio poliesportivo de Tamoios, no segundo distrito, e na praça de São Cristóvão. De lá, partiu para o hotel Malibu, na praia do Forte, onde se reuniu com o ex-deputado federal e presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, e a equipe de nominata do partido. O encontro serviu para traçar metas e estratégias para as próximas eleições. Na cidade, o PSB poderá eleger três vereadores.



GREVE EM CABO FRIO

Enquanto a pré-campanha de Magdala vai bem, obrigado, a turma da Educação está ‘até as tampas’ com a prefeita e sua secretária de Educação, Rejane Jorge. O Sepe Lagos anunciou paralisação de 24h envolvendo todos os profissionais da educação, docentes e funcionários escolares da rede municipal de ensino na próxima terça-feira (7). De acordo com o sindicato, a greve foi decidida em uma assembleia realizada na última terça. A classe reclama mais uma vez da desvalorização e a negação de direitos praticados pela prefeita Magdala Furtado, mas a decisão da greve se deu após a prefeita e a secretária de Educação ignorarem pedidos do sindicato por uma negociação transparente. Eles afirmam ainda, que na semana passada ambas fizeram novas promessas em clima de campanha eleitoral dizendo que atenderão reivindicações, mas que Rejane cancelou as três últimas reuniões solicitadas pelo Sepe, sem indicar nova data. Magdala, por sua vez, não dialoga com a categoria desde o ano passado, de acordo com os profissionais. Entre as reivindicações, estão o reajuste salarial anual – obrigatório por lei – e não concedido há cerca de dois anos; cumprimento do Piso Salarial do Magistério (Lei Federal n° 11.738/2008); melhorias urgentes na infraestrutura das escolas, creches e no transporte escolar; que nenhum funcionário continue a receber menos que um salário mínimo; imediata convocação e posse aos servidores aprovados em concurso.