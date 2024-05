Reunião da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) convocou a Executiva Municipal de Cabo Frio para anunciar uma intervençãoRe - Reprodução/Rede social

Publicado 14/05/2024 15:22 | Atualizado 14/05/2024 15:24

Cabo Frio - Na noite desta segunda-feira (13), uma reunião da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) convocou a Executiva Municipal de Cabo Frio para anunciar uma intervenção. A medida não implica na troca dos membros da Executiva Municipal, mas sim na perda de seus poderes políticos. Ou seja, presidente, vice-presidente, secretário e outros se mantêm nos cargos, mas sem qualquer poder ou força política. “São meras figuras alegóricas”, conforme diz o atual presidente do PT em Cabo Frio, Ricardo Cardoso.



Quem fez a intervenção foi o presidente estadual, Joãozinho Maurício e ela aconteceu na federação como um todo, atingindo o PCdoB, o PV e o PT. Porém, a medida gerou rachaduras no PT. O diretório municipal se dividiu entre aqueles que vão apoiar a candidatura da prefeita Magdala Furtado (PV), representando a Federação Brasil da Esperança, e os que preferem seguir com a atual opção, que é Rafael Peçanha (Rede). A maioria, no entanto, decidiu seguir apoiando Rafael e não compor o governo.



Fato é que o PT de Cabo Frio vai assumir a Secretaria de Obras da cidade. O nome indicado para o cargo ainda não foi oficializado, mas, fontes próximas ao partido, afirmam que será uma pessoa de fora da cidade, possivelmente indicada pelo deputado federal Lindbergh Farias e pela deputada federal Benedita da Silva. A nomeação deve ser anunciada nos próximos dias.

Resolução 01/2024 Reprodução