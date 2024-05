Sessão da Câmara Municipal - Reprodução/Rede social

Sessão da Câmara Municipal Reprodução/Rede social

Publicado 14/05/2024 17:10 | Atualizado 14/05/2024 17:10

Cabo Frio - Em sessão desta terça-feira (14), a Câmara Municipal de Cabo Frio rejeitou, por 13 votos a zero, o veto da prefeita Magdala Furtado (PV) ao Projeto de Lei que proíbe a contratação de pessoas condenadas em trânsito em julgado (quando não cabe mais recurso) por crimes de racismo e homofobia.



O PL, de autoria do vereador Davi Souza (PP), é inspirado por uma lei estadual sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) em outubro de 2023, sendo objeto de muito debate e mobilização da opinião pública no município.



Nessa terça-feira, o veto da prefeita foi apreciado na Câmara e a maioria dos presentes decidiu pela derrubada. Os discursos dos vereadores e as opiniões dos militantes presentes na audiência foram registrados em vídeo, entre os quais Laysa Jota, presidente do Fórum Permanente LGBTQI+ da Baixada Litorânea, e Cris Tamoios, do Fórum Permanente da Comunidade Negra e Quilombola.



Assista ao vídeo: