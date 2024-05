Prefeito Fábio do Pastel e Vinicius Loureiro, amigo pessoal e assessor de gestão em Comunicação - Renata Cristiane

Publicado 21/05/2024 14:36 | Atualizado 21/05/2024 14:37

O domingo (19) foi dia de festa para o prefeito Fábio do Pastel (PL) em São Pedro da Aldeia. Ele completou 46 anos de vida na semana em que o município que ele administra completou 407 anos de fundação, e o aniversário foi comemorado em uma festa para os amigos mais chegados, secretários e vereadores da base. O evento aconteceu em uma casa de eventos que fica ali no bairro Balneário. Cerca de 500 pessoas, que foram convidadas nominalmente pelo prefeito, estiveram presentes. Lá deu para perceber o quanto o Fábio está com um grupo robusto. Porque aquelas 500 pessoas que a gente viu lá, são pessoas que potencialmente têm voto. Ele estava muito feliz, tentando dar atenção a todos, mas quase não parava. A festa que começou 12h, terminou depois das 19h e foi o momento de Fábio também encerrar as celebrações do aniversário da cidade, recebendo o carinho dos amigos e apoiadores políticos. Uma coisa é certa, Fábio está com um grupo muito potente para disputar essa reeleição. Esse foi o retrato claro do domingão.

FAKE NEWS



Aliás, em pleno aniversário da cidade, passaram a circular áudios fakes, feitos com inteligência artificial, utilizando a voz de Fábio para dizer coisas obscenas para seu ex-chefe de gabinete, Moisés Batista, insinuando que eles teriam uma relação amorosa extraconjugal, já que Moisés é casado, chefe de família e pai de filhos. Desrespeitando inclusive a família do Moisés. Por isso o prefeito fez uma live para tratar desse assunto , que é gravíssimo. Os advogados de Fábio rapidamente tomaram providências e os autores das fake news foram mapeados e vão ser responsabilizados. Esse vídeo foi compartilhado em uma página no Facebook chamada “Não Cala São Pedro” e também replicado em grupos de WhatsApp, inclusive por um vereador da oposição – que por sinal, tem um filho homossexual – durante a Sessão Solene na Câmara. A juíza, os advogados de Fábio e a procuradoria entraram com uma ação determinando a retirada imediata do conteúdo das redes sociais e também ordenou a quebra de sigilo telefônico do número que está espalhando isso, bem como das pessoas envolvidas. Já era! Vai dar ruim para quem fez e compartilhou. Crime de fake News dá até cadeia, além de inelegibilidade e cassação de mandato. A população teve discernimento e está solidária a Fábio, mas para além dessa esfera política, vale lembrar que essa fake é crime de homofobia também. Um tiro no pé, pegou muito mal. Não pensaram nem na esposa e filhos de Moisés. Desespero total da oposição que só rendeu críticas aos autores. Hoje preconceito tira voto. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTQI e quem compactua com isso tem as mãos sujas de sangue. Não dá mais para usar a homofobia como artilharia contra adversários políticos. Tá ultrapassado, decadente. Vale mais a pena convencer o eleitor no talento, com propostas. Ou será que não conseguem? Toda nossa solidariedade a Fábio e que os responsáveis sejam devidamente punidos.