Prefeito de Macaé, Welberth Rezende e o deputado estadual Dr. Serginho - Reprodução/Rede social

Publicado 20/05/2024 16:51 | Atualizado 20/05/2024 16:52

Cabo Frio - A Praia do Forte, em Cabo Frio, foi palco de um encontro de autoridades e amantes do esporte neste domingo (19), durante a corrida "Correndo e Vivendo". O deputado estadual Dr. Serginho e o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, marcaram presença no evento, demonstrando compromisso com a saúde, o bem-estar e a promoção da atividade física.



Lado a lado com atletas amadores e profissionais, os dois políticos completaram os 6 km do percurso, aproveitando a bela paisagem da praia e incentivando a prática esportiva. "O esporte, além de promover a saúde, também facilita esse intercâmbio político", afirmou Dr. Serginho.



O deputado conquistou o 14º lugar na prova e enfatizou a importância da participação no evento.



"Sempre vou incentivar o esporte amador. Correr em Cabo Frio é uma experiência maravilhosa e a paisagem é lindíssima. É uma forma de cuidar do corpo e manter a mente saudável para trabalhar pelos outros", destacou.

