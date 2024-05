Prefeito Alexandre Martins durante reunião - Ascom

Publicado 21/05/2024 16:42

O Prefeito Alexandre Martins (REP) deu um passo significativo ao encaminhar o aguardado Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores de carreira do município à apreciação da Câmara Municipal. O documento, aguardado desde 2008, abrangerá em torno de 1300 servidores e resulta de um processo de diálogo estabelecido com a Comissão de Valorização do Servidor, uma iniciativa do prefeito para desenvolver um plano alinhado à realidade orçamentária do município, com a participação dos representantes de cada categoria do quadro de servidores da prefeitura. A criação do Estatuto do Servidor Público de Búzios, através da Lei 015/2007, estabeleceu inicialmente um prazo de um ano para a implementação do PCCR.

Com a aprovação pelo poder Legislativo, o PCCR entrará em vigor em 2025, dentro do orçamento previsto para o referido ano. A partir dessa aprovação, os salários dos servidores serão estruturados com base na escolaridade e tempo de serviço, através da progressão horizontal e vertical, respectivamente. Destaca-se que os servidores que obtiverem novas qualificações ao longo de suas carreiras receberão um adicional correspondente. Por exemplo, um servidor de nível médio que concluir uma graduação será beneficiado com um adicional salarial.

A conclusão do PCCR foi alcançada mediante um diálogo constante entre o prefeito e os servidores, garantindo que cada aspecto fosse ajustado de acordo com as necessidades de cada categoria, visando proporcionar uma valorização justa.