Publicado 21/05/2024 14:47 | Atualizado 21/05/2024 14:48

O deputado federal e pré-candidato a prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), reuniu um grupo de amigos para celebrar a vitória de 2×0 do Maricá sobre o Olaria, no Campeonato Carioca da série A2.

Quaquá é visto como um incentivador, sempre com uma visão ambiciosa para a cidade. Para ele, Maricá tem que ter escola de samba, ir para o Grupo Especial, tem que ter time de futebol, ir para a elite do futebol carioca. Ele é um cara que pensa Maricá com muita altivez, com uma capacidade que, muitas vezes, o maricaense não consegue ver em si mesmo. Ele é ousado e na comemoração também fez um prato ousado, uma paella bonita, vistosa, de dar água na boca.

“Vamos transformar Maricá, além de uma cidade justa e boa para se viver, em uma marca mundial! Em breve, a indústria do turismo vai se instalar fortemente! Estamos preparando a cidade para isso”, disse nas redes sociais.

Confira no vídeo: