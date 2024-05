Reprodução - Magdala Furtado e Lula; Ricardo Cardoso

Publicado 22/05/2024 17:58 | Atualizado 22/05/2024 17:59

Cabo Frio - O Partido dos Trabalhadores de Cabo Frio divulgou uma carta aberta à população, nesta terça-feira (21), que mais pareceu uma nota de repúdio ao apoio que a federação Brasil Esperança (PT-PV-PC do B) está dando à reeleição da prefeita Magdala Furtado (PV). Ricardo disse que a carta é pra que todos saibam que a sigla não está satisfeita com essa intervenção de cima pra baixo e não vai apoiar Magdala. Por outro lado “não podemos proibir a militância a fazer o que não quer. Cada um vai no caminho que achar conveniente. “Eu sou de esquerda progressista e não vou caminhar com ela. Não me sinto confortável com essa parceria com o PT”, disse ele. Em entrevista, Ricardo conta quais serão os próximos passos do partido na cidade e como vai ficar a nominata de vereadores. Confira.