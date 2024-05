Prefeito Fabiano Horta (PT) e Bruninho Mars - Reprodução/ redes sociais

Publicado 23/05/2024 18:45

O Prefeito de Maricá, Fabiano Horta, está feliz da vida. Um dos motivos é mais uma vitória do Botafogo, que conquistou a classificação para próxima fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), fazendo com que o ‘mais botafoguense dos prefeitos’ fosse para as redes sociais comemorar. O outro motivo é, nada mais, nada menos, que a chegada das celebrações do aniversário de Maricá, que vai fazer 210 anos no próximo domingo (26).

Para dar início às comemorações, Fabiano tentou uma dancinha ao lado do ‘Bruninho’, o pequeno sósia do Bruno Mars . Até o secretário de Governo, que também é presidente estadual do PT, Joãozinho Maurício, tietou o Bruninho. "Hoje foi dia de encontrar com esse fera que virou meme e fez história nas redes, aqui em Maricá! Valeu Bruninho", publicou.

Secretário de Governo, que também é presidente estadual do PT, Joãozinho Maurício e Bruninho Mars Reprodução/ redes sociais

A dança foi para convidar o público para o show de abertura do evento, com o cantor baiano Léo Santana, no espaço de eventos da Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá, nesta quinta-feira (23). A programação conta ainda, com a cantora IZA, na sexta-feira (24), o DJ niteroiense Ted Troll, no sábado (25) e o cantor Thiaguinho, que fecha as apresentações no domingo (26), dia do aniversário da cidade.



A programação está recheada, mas o que despertou curiosidade foi justamente esse momento com o Bruninho Mars. Já pensou se Horta está dando um sinal de que vai convidar o cantor para Maricá quando ele vier o Brasil? Rica a cidade já está! É aquele ditado: "Quando eu ficar rica não direi nada, mas haverá sinais...".