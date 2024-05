Presidente do Búzios Convention & Visitors Bureau, Márcio Arouca; Gestor de Engenharia do Opportunity e do Aretê Búzios, Pedro Bulhões; chef Alex Atala; prefeito Alexandre martins (REP) e o autor do projeto, Marcelo Conde - Ascom

Publicado 23/05/2024 13:46

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), esteve em São Paulo nesta quarta-feira (22), onde participou do lançamento do projeto “Viver Búzios”, que reuniu profissionais do setor turístico do estado no restaurante Casa 22.

O projeto visa conectar uma ampla gama de estabelecimentos e serviços voltados para os visitantes que buscam explorar as belezas da cidade. Com o destaque de Búzios no mercado de cruzeiros transatlânticos, onde a cidade serve de escala para cerca de 100 navios, a expectativa para o ano de 2025 é receber aproximadamente 300 mil visitantes, refletindo o crescente interesse por essa joia do litoral brasileiro.

Marcelo Conde, idealizador do “Viver Búzios”, expressou sua satisfação com o lançamento da plataforma, destacando a oportunidade de valorizar os empreendedores do turismo na cidade.

O prefeito Alexandre Martins ressaltou a importância de manter Búzios vibrante durante todo o ano, enfatizando a diversificação das atrações oferecidas. Segundo ele, o perfil do público-alvo para investimentos imobiliários na região possui uma renda média mensal de 70 mil reais, com uma permanência média de 5,5 dias. “O calendário de eventos era uma questão central para a cidade. Reformulamos completamente nosso cronograma para manter as pessoas aqui, com uma variedade de eventos, desde degustações de vinhos até atividades esportivas. Através do portal da prefeitura, toda semana os visitantes encontrarão algo interessante para participar”, afirmou o prefeito.

Além do lançamento do “Viver Búzios”, o encontro também contou com a participação de Márcio Arouca, presidente do Visit Búzios, que anunciou o lançamento do site do Convention Bureau. O site oferecerá informações detalhadas sobre o destino, visando esclarecer dúvidas tanto para profissionais do setor quanto para visitantes em potencial. “Através do nosso site, estamos desenvolvendo um sistema de reservas inovador, incluindo todos os empreendimentos hoteleiros da região. Além disso, estamos oferecendo Wi-Fi gratuito, especialmente nas áreas próximas aos desembarques de cruzeiros. Uma pesquisa revelou que 87% dos visitantes têm a intenção de retornar, o que demonstra o potencial de fidelização que Búzios possui”, acrescentou Arouca, convidando a todos para participarem do Wine Búzios, um evento dedicado à degustação de vinhos.