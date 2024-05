Reunião entre prefeito Marcelo Magno (PL), secretário de Turismo, Júnior Chuchu, o presidente da Câmara, Pedro Cajueiro (União), servidores e representantes do turismo - Reprodução

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), reuniu-se nesta quarta-feira (22) com o secretário de Turismo, Júnior Chuchu, o presidente da Câmara, Pedro Cajueiro (União) e servidores para discutir a questão do uso de quadriciclos no município.

De acordo com Chuchu, está sendo realizado um estudo de capacidade e de rota, com a participação de entidades como o Inea, a Fundação do Meio Ambiente e a secretaria do Meio Ambiente.

O objetivo é desenvolver uma nova lei para regulamentar essas atividades em Arraial.



ENTREVISTADO PELOS ALUNOS



Marcelo Magno também esteve na Escola Municipal Adolpho Beranger Júnior para uma entrevista com os alunos das turmas 301 e 304. O tema discutido foi "Emancipação de Arraial do Cabo: um olhar de 39 anos".

Magno destacou a importância da escola na promoção da cidadania. Estiveram presentes a professora Paula Caroline e todos os profissionais da escola.

“Um dos momentos mais especiais que já vivi... Me diverti, aprendi, ganhei poema, música, desenho e as crianças ainda falaram que tenho 39 anos”, brincou nas redes sociais.