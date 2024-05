Prefeito Alexandre Martins (REP) - Renata Cristiane

Publicado 24/05/2024 16:16

Em Armação dos Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP), ao contrário do que andavam afirmando por aí, de que a relação dele com Leandro de Búzios (SDD) tinha desandado, disse que as conversas têm acontecido com naturalidade. “Inclusive falei com ele hoje por telefone”, contou. Quem achava que o leite havia azedado, pode ter se precipitado.

A propósito, o chefe do executivo buziano está de viagem marcada para Brasília, na próxima semana, onde quer resolver o repasse de R$ 110 milhões em royalties ao município. O dinheiro será para alavancar as entregas de equipamentos até o início de julho – como o Mercado do Pescador, entre outros -, quando a lei eleitoral veda esse tipo de ação.

Alexandre pretende fazer uma entrega por semana. “É uma dívida já julgada”, disse, por telefone, à coluna. No entanto, haja vista pelo tempo que esse dinheiro tá pra sair, a turma da Praça Santos Dumont tá desconfiada que não vai rolar. “Da mesma forma que teve gente que disse que eu não ia ganhar o processo (sobre suposto abuso de poder econômico) e eu ganhei. Em Cabo Frio teve quem dissesse que eu ia perder de 7 a 0…”, respondeu.

Alexandre, que voltou de São Paulo nesta quarta (22) após o lançamento do “Viver Búzios” , contou que também conseguiu algumas emendas na capital federal.

Prefeito Alexandre Martins escutando demandas do bairro Baía Formosa, em Búzios Ascom

NA BAÍA FORMOSA

Também nesta quinta-feira (23), o prefeito se reuniu com os moradores do bairro Baía Formosa, juntamente com representantes da associação local. O encontro teve como foco principal ouvir e entender as demandas da comunidade em relação à infraestrutura urbana.

Durante a reunião, o prefeito e sua equipe dedicaram atenção especial às solicitações de pavimentação das vias, reforma dos pontos de ônibus, iluminação pública e serviço do castramóvel para animais.