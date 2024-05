Prefeito Fabiano Horta inaugura Escola Municipal Amaury Gomes do Nascimento, em Itaipuaçu - Foto: Anselmo Mourão

MUITAS ENTREGAS

Maricá comemorou seus 2 10 anos de emancipação político-administrativa com muitas entregas e uma festa linda . O aniversário da cidade foi no domingo (26), mas as inaugurações já vinham acontecendo nos dias anteriores. Teve entrega na Saúde, na Educação, na Cultura, fora os shows e desfile cívico: presentão pra toda população. Animadíssimo como sempre, o prefeito Fabiano Horta (PT) entregou uma passarela com acessibilidade na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106); na educação, inaugurou a Escola Municipal Amaury Gomes do Nascimento, que fica no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu e a Escola Municipal Jardim de Infância Tia Lêda Maria do Amparo Lemos, em Cordeirinho. Foi entregue também, nova sede das regiões 1 e 2 do Conselho Tutelar. No Meio Ambiente e Agricultura, a cidade lançou a Fábrica de Rações para pescado no Centro de Inovação e Aquicultura (Ciamar), prevendo a produção de 400 toneladas por ano; a primeira fábrica da rede de Açougue Vegano do município, que é parte do programa Bem-Viver Alimentar e ainda a estação de tratamento de esgoto de Inoã. Na Saúde, entregou a Unidade de Saúde de Família em Itaocaia Valley. A prefeitura lançou ainda, os aplicativos “EPT Acessibilidade”, voltado a pessoas com deficiência visual; o “Ela protegida”, uma inovação para a gestão pública na proteção de mulheres em situação de violência nas cidades e o projeto Habitar + Solar, que vai beneficiar cerca de 40 famílias no loteamento Manu Manoela, em São José do Imbassaí. Além disso, Maricá agora tem a primeira plataforma de streaming pública do Brasil, o Maricá Filmes. “Dias intensos, dias de muita entrega, a gente separou essa semana do aniversário da cidade, para fazer um conjunto de entregas, de inaugurações, de unidades de saúde, de escolas, de um conjunto de aplicativos novos que a cidade está vendo, ou seja, um grande mix de políticas públicas que a gente construiu ao longo desse tempo”, afirmou o prefeito.