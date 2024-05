Prefeito Alexandre Martins (REP) e secretária da Mulher, Daniele Martins, inauguram nova sede da Casa da Mulher Buziana - Ascom

Publicado 28/05/2024 18:09

Em Armação dos Búzios, nesta segunda-feira (27), o prefeito Alexandre Martins (REP) realizou a entrega da sede própria da Casa da Mulher Buziana, que fica na Rasa. O espaço foi fundado em 2022, inicialmente em prédio alugado, com o objetivo principal de empoderar mulheres a partir de cursos profissionalizantes e diversas atividades que proporcionam interação social entre as buzianas. Aliás, e infelizmente, o balneário está entre os municípios com maior número de feminicídio na Região dos Lagos. Essa entrega de hoje representa a primeira da série de inaugurações que virá pela frente, até meados de julho, quando a legislação eleitoral veda a atividade até o fim das eleições. A partir daí, o objetivo é fazer entrega toda semana, afinal de contas, Alexandre tenta recuperar o tempo perdido em que esteve afastado do cargo, tá correndo atrás de colocar em dia popularidade e aprovação de governo.

A secretária da Mulher, Daniele Martins, ficou emocionada e destacou que se trata não só de um lugar de acolhimento, mas um caminho para a independência financeira. Alexandre destacou que a inauguração de mais um importante equipamento se deve ao fato de terem pessoas certas no lugar certo: “Fazem a diferença. Pra isso que fui chamado a ser prefeito, pra mudar a vida das pessoas”.

Na entrevista exclusiva, Dani Martins disse, em primeira mão, que em breve haverá um espaço para acolhimento dos homens envolvidos em casos de violência, por meio de parceria com o judiciário. “Para terminar esse ciclo de violência”. Ainda na entrevista, Alexandre anunciou a reinauguração de outras três obras que foram inauguradas durante sua ausência. Confira, no vídeo abaixo: