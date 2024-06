Montagem onde 'Janjo' segura pirâmide com foto de Magdala Furtado (PV) e o presidente Lula (PT) - Reprodução

Montagem onde 'Janjo' segura pirâmide com foto de Magdala Furtado (PV) e o presidente Lula (PT)Reprodução

Publicado 31/05/2024 19:10

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), até agora não se pronunciou sobre a demissão do secretário de Meio Ambiente, Rubens Bello, que tinha assumido por indicação do PV. A situação ainda pulsa muito no campo da especulação. Mas tem uma versão que ganhou as ruas antes do feriado, que diz que essa vaga serviria para atender ao publicitário Luiz Cláudio da Silva, o “Janjo”, que é o irmão da Janja, a primeira-dama do Brasil. Parece que a prefeita teria procurado espaço em outras secretarias, mas encontrou dificuldades para desligar os secretários e aí acabou sobrando para o PV. Será que é verdade? Como a prefeita não se posiciona e como os interlocutores do governo são pessoas com dificuldade de criar uma narrativa, ficam aí os comentários de bastidores. Fato é que Janjo, que virou uma espécie de esfinge em Cabo Frio, volta a aparecer como aquele que é apontado como responsável pela demissão do Bello. E tem quem diga que não é isso.



Prefeitura de Cabo Frio Reprodução

APAGANDO INCÊNDIO

O que está sendo comentado é que Magdala iria oferecer a Assistência Social para Janjo, mas a ‘negociação’ com a pasta não prosperou. Então, ela correu pra chefia de Gabinete, mas nada feito. Na secretaria de Obras também não dava, visto que assumiu Luciano Silveira, indicação do PT de Lula. A Mobilidade Urbana foi pra Cagu, que comandava Obras, mas também ainda não assumiu o cargo. Aí acabou ficando mais fácil desligar o Bello do PV e tentar negociar de outra maneira. Será que é verdade? Pode até ser uma versão tresloucada, mas é a que ‘corre à boca miúda’. Então fica aí essa versão que revela o motivo pelo qual talvez Magdala tenha passado a terça-feira (28) vestida de bombeiro e apagando incêndio dentro da Prefeitura.



Prefeita Magdala Furtado (PV) e Júnior do PV Reprodução

OUTRA VERSÃO

Massss… ainda tem outra versão, a qual teoriza que algumas licenças teriam sido negadas a empresários próximos da prefeita e que talvez isso a tenha irritado. Mas a gente também não conseguiu confirmar. Fato é que, até agora, nem Janjo assumiu a secretaria de Meio Ambiente, nem foi apresentado um outro nome para substituir. O PV, ao que parece, até agora ninguém da executiva, seja municipal, nacional ou estadual conseguiu falar com Magdala para saber se sequer a pasta vai permanecer no ano em curso. O Júnior do PV (imagem acima) até foi na Prefeitura nesta terça (28), chegou lá de manhã e já era noite quando ele saiu de lá sem uma resposta. Para além disso, Magdala tem mais abacaxi pra descascar. Lembram da farra das TIDEs, sobre possível exagero na distribuição de gratificações? Pois é, Supermag tinha até segunda-feira (27) pra se explicar ao TCE. Será que rolou? É minha gente, haja patuá pra ‘Magmá’.



Montagem feita pelo Sepe Lagos Sepe Lagos

INFERNO ASTRAL

Os enroscos de Magdala Furtado também têm ramificações na Educação. Desde que ela assumiu, nunca se entendeu com o Sepe Lagos, sindicato da categoria, sequer fez um diálogo pra negociação. Ficou só na promessa, ninguém acredita mais na palavra dada. Já teve greve, protestos os mais variados e nada, nem a secretária da pasta, que também é professora, deu jeito pra que a prefeita resolvesse a situação. Teve audiência pública na Câmara, chamaram a secretária de Administração, Adriana Almeida, que não compareceu. Então o legislativo “convocou” Adriana, que foi à sessão nesta terça (28) para ouvir as demandas por meio da presidente do Sepe, Denize Alvarenga. Entre elas, a convocação dos aprovados no Concurso Público de 2020, a criação de vagas de acordo com a demanda real da rede de ensino, pagamento do piso nacional, pagamento de mais de R$ 6 milhões em dívidas da Prefeitura com os servidores da Educação, atualização do Plano de Cargos e Salários, entre outros. “Não tivemos nenhum avanço, nada (…) Tristeza e indignação é o nosso sentimento. O modelo de participação da secretária na sessão onde mal pudemos nos colocar também nos deixou bem decepcionados”, disse Denize. Uma nova reunião entre Sepe, Secretaria de Administração e Câmara será realizada na próxima quarta-feira (5).



