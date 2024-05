Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) e prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), prestigiando a confecção dos tapetes de sal - Reprodução/ redes sociais

Publicado 31/05/2024 16:59

Comemorado nesta quinta-feira (30), o feriado de Corpus Christi é uma festa tradicional para as famílias, e que também atrai a classe política em peso, ainda mais em ano de campanha eleitoral, até porque, que quem não é visto, não é lembrado.



Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL), esteve presente na confecção de tapetes de sal. O evento foi realizado na Avenida Leonel de Moura Brizola, entre a Igreja da Praia dos Anjos e a Praia Grande. Durante a manhã, Magno inspecionou as montagens dos tapetes e interagiu com diversos amigos presentes. Quem também esteve presente, foi o presidente da Câmara, Pedro Cajueiro (DEM). Ele participou do evento ao lado de sua esposa, Mayra Teixeira, e dos filhos João Pedro e Miguel, acompanhando a confecção dos tradicionais tapetes de sal.



Em São Pedro da Aldeia, as ruas do Centro se encheram de cores e significado na data. O prefeito Fábio do Pastel (PL) acompanhou a confecção dos tradicionais tapetes de sal, que fizeram homenagens ao momento vivido pelo estado do Rio Grande do Sul, releituras de momentos bíblicos e representatividade dos povos. Pastel destacou a felicidade de acompanhar o envolvimento da população nesta tradição. “A gente fica muito feliz de ver a população acompanhando os tapetes, isso é uma tradição do município e já se tornou um evento cultural também, que marca nossa cidade. Gostaria de parabenizar toda a equipe municipal envolvida e também às escolas e instituições sociais e religiosas que marcaram presença e deixaram nossa rua muito bonita. Isso é motivo de muita felicidade, ver as pessoas mantendo viva essa cultura”, ressaltou.[an error occurred while processing the directive] ]