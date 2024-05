Prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), pré-candidado a vereador, Victor Martins (CID), presidente da Câmara, Marciley Lessa (PL) e pré-candidato a prefeito, Fabinho (CID) - Reprodução/ Ascom

Publicado 29/05/2024 17:19

Na noite desta terça-feira (28), o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), finalmente oficializou o nome que vai ser vice do ex-chefe de Gabinete, Fábio Costa , o Fabinho (CID), para as eleições de outubro. O presidente da Câmara, Marciley Lessa (PL) foi o escolhido do prefeito. O anúncio foi feito ontem de uma forma surpreendente na reunião do pré-candidato a vereador Victor Martins (CID).