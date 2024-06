Prefeito Marcelo Magno (PL) no novo Pronto-Socorro de Figueira, em Arraial do Cabo - Ascom

Prefeito Marcelo Magno (PL) no novo Pronto-Socorro de Figueira, em Arraial do CaboAscom

Publicado 03/06/2024 17:40 | Atualizado 03/06/2024 17:45

A prefeitura de Arraial do Cabo vai inaugurar, nesta quinta-feira (6), às 18h, o novo Pronto-Socorro de Figueira, distrito cabista. A obra foi prometida para a população em abril de 2020, mas o projeto foi totalmente remodelado em 2022, dentro dos padrões, para assegurar o conforto e a segurança para mais de 12 mil moradores.

Localizada na RJ 102, S/ nº, a unidade já começa a atender a população no dia 7 de junho, sexta-feira, a partir das 8h. A unidade receberá o nome da técnica de enfermagem Bárbara Amaral de Macêdo, que trabalhava no antigo posto de saúde, e faleceu precocemente em 2023.

O secretário de saúde, Jorge Diniz, explica que o atendimento de emergência não será interrompido: “Durante a inauguração o atendimento continuará na unidade antiga, sem prejuízo para a população”. O pronto-socorro funcionará com serviço de urgência e emergência para demandas espontâneas, durante 24 horas. O atendimento seguirá o protocolo de classificação de risco, já adotado nas unidades de pronto atendimento do município. Após passar pelo acolhimento, onde é aferida a pressão, o paciente é encaminhado até a recepção, depois segue para a classificação de risco e na sequência ele é consultado pelo médico.



Com área total construída de 1.347,43m², o novo prédio está dividido em dois pavimentos. No primeiro foi construída a recepção e a área de circulação. São três consultórios para atendimento de emergência, duas salas amarelas e uma vermelha, uma sala amarela pediátrica, uma sala de medicamento, uma sala para gesso, uma sala de sutura, duas salas de isolamento, uma sala de curativo, uma de Raio- X, uma sala de classificação de risco, uma sala de acolhimento, farmácia, um consultório odontológico para urgência, um laboratório e uma sala de assistência social.



Já o segundo pavimento, onde funcionará a área administrativa, conta com uma cozinha completa, com salas distintas para cortes de carnes, verduras, hortaliças e higienização de utensílios, além de despensa e um vestiário para as cozinheiras. Ainda nas dependências da cozinha foi criada uma sala exclusiva para os nutricionistas. No mesmo andar foi construída uma sala de esterilização, quatro salas de repouso técnico, uma sala para administração, um almoxarifado, uma rouparia, um refeitório, uma sala de reunião e uma sala para repouso.





O prefeito Marcelo Magno falou sobre a relevância que a obra tem para a população e para os profissionais de saúde: “Há muitos anos a população dos Distritos necessitava de um pronto-socorro maior, com uma melhor infraestrutura de atendimento. A entrega dessa grande obra vai trazer mais conforto e dignidade para os moradores dos Distritos e também profissionais da saúde, uma importante conquista. Parabéns a todos!”