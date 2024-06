Prefeito Alexandre Martins (REP) e governador Cláudio Castro (PL) - Ascom

Publicado 03/06/2024 17:09

A segunda-feira (3) começou surpreendente em Armação dos Búzios, isso porque o prefeito Alexandre Martins (REP), trouxe um importante apoio para seu lado. O governador Cláudio Castro (PL), que, para quem não se lembra, esteve na península no mês de março, no palanque do presidente da Câmara Municipal, Rafael Aguiar (PL), pedindo votos para ele por ocasião da eleição suplementar, que acabou sendo cancelada depois da decisão do TSE, que devolveu a cadeira de prefeito para Alexandre.

O prefeito foi recebido por volta de 13h no gabinete de Castro, no Palácio Guanabara, onde conversaram e acertaram o apoio do governador a Alexandre para a reeleição no município em outubro. Apesar de ser do Rio de Janeiro, Alexandre tem agido como um bom mineiro, bem silencioso.

Pelo telefone, o prefeito buziano, quando questionado sobre essa mudança de posição de Castro, respondeu que sim, ele apoiou o oponente na eleição suplementar, mas que "agora a história é outra". Alexandre disse ainda que, além do governador, o senador Flávio Bolsonaro (PL) também está com ele, assim como o senador Romário (PL), que fez um apoio declarado. Alexandre salientou, ainda, que o líder de bancada dele na Câmara, o vereador Dom, também é do PL. Segundo Martins, a ideia é conquistar o apoio do Partido Liberal para disputar as eleições municipais. “Eu vou em busca do PL aqui na cidade”, disse.

Questionamos também se ele estava fazendo a velha estratégia de' comer o mingau pela beira'. Bem humorado, ele disse que comer mingau quente é perigoso. “Tem que ser pela beirada”.

No mais, ele disse ainda que essa semana vai para Brasília e promete voltar com boas novas na bagagem.