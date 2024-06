Marquinho Mendes e esposa, Kamylla Mendes - Reprodução/ redes sociais

Marquinho Mendes e esposa, Kamylla MendesReprodução/ redes sociais

Publicado 04/06/2024 12:19

E o ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes (MDB), hein minha gente? Enquanto esquecíamos dele, não é que “reapareceu” nesta segunda-feira (3)? Parece que resolveu dar uma virada de chave nas redes sociais, dando a entender que realmente ele é pré-candidato a prefeito, usando a frase “O prefeito do bem tá on,”

Agora, o que todo mundo ficou sem entender foi essa “volta dos que não foram”, ou esse chove não molha com a esposa, Kamylla Mendes, né? Inclusive, nas ruas tem quem diga que ele a traiu, não no sentido literal, mas no sentido político da palavra, visto que ele lançou Kamylla num evento e depois voltou atrás, sem dar nenhuma explicação ou simplesmente sem que ela tivesse a oportunidade de falar alguma coisa. MM diz que tá on, mas tem advogado, como o dr. Pedro Canelas, aquele já bem conhecido do direito eleitoral, que afirma que ele tá off, muito off.