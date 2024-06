Prefeito Vantoil Martins e autoridades no hasteamento das bandeiras em Iguaba Grande - Ascom

Publicado 04/06/2024 12:33

Iguaba Grande já começou a semana no clima de comemoração. A cidade completa, no próximo sábado (8), 29 anos de emancipação político-administrativa. Dando início às festividades, aconteceu na manhã desta segunda-feira (3), o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da cidade de Iguaba. A solenidade foi na sede do Poder Executivo Municipal.

Prefeito Vantoil Martins discursa durante inauguração da secretaria de Educação Reprodução/ redes sociais Continuando as comemorações, o prefeito Vantoil Martins (CID), ao lado do secretário de Educação Cácio Rodrigues, inaugurou a nova sede da secretaria de Educação, Zilda de Oliveira Santos pela tarde. Na ocasião, também estiveram presentes familiares da homenageada; o vereador-presidente da Comissão de Educação na Câmara, Junior Bombeiro (MDB); o presidente da Câmara, Marcilei Lessa (PL); o secretário de Governo, Jales Lins e o vice-prefeito, Alexandre Carvalho. Ainda nesta segunda, Vantoil entregou a nova sede da secretaria de Educação.

Divulgação dos shows de Belo e Gustavo Lins no aniversário de Iguaba Grande Gabriel Machado Para finalizar a festa da princesinha da Região dos Lagos, a prefeitura preparou ainda uma programação de três dias de shows na Praça da Estação, de quinta (6) a sábado (8), com atrações como: Belo, Gustavo Lins, Sarah Beatriz, entre outros.