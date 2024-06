Entrada do Dormitório das Garças, em Cabo Frio e guarda-corpo quebrado do local - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 05/06/2024 19:57

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado nesta quarta-feira (5), contudo, em Cabo Frio, não há muito o que ser festejado. Com um projeto de reforma e revitalização avaliado em R$ 1.629.208,00 e previsto para ocorrer ao longo do ano de 2024, o Dormitório das Garças, parque ecológico que existe há 16 anos no Porto do Carro, já considerado ponto turístico de excelência e destaque ambiental na Região dos Lagos, encontra-se em um estado deplorável - desde o banner de entrada, até os guarda-corpos da trilha.

De acordo com os documentos acessados com exclusividade pelo O Dia, as ações de reforma e revitalização do Dormitório das Garças estavam previstas para iniciar em dezembro de 2023, quando Rosalice Fernandes estava à frente da pasta do Meio Ambiente de Cabo Frio. A empresa escolhida pela então secretária foi o Instituto Ecovida. Coincidentemente, a gerente gerente-geral de projetos do instituto, conforme seu próprio perfil no Linkedin informa, é a filha de Rosalice, Roberta Fernandes Parreira.

Para desenvolver o projeto do Dormitório das Garças, a empresa recebeu duas emendas parlamentares do então deputado federal Paulo Ramos (PDT) nos valores de R$ 805.240 e R$ 814.604. De acordo com o três meses após o início das obras.



Inclusive, chama a atenção a quantidade de emendas do ex-deputado destinadas à empresa. De 25, 16 foram da autoria de Ramos.



Vale pontuar, ainda, que o Instituto de Gestão Setorial (IGS), apesar do CNPJ se limitar a atividades de contabilidade, corretagem de seguro, consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica, foi quem fez o projeto do Dormitório das Garças.



A empresa também fez outros projetos ligados ao Instituto Ecovida, de acordo com os documentos. Destaca-se, ainda, que Rosalice assumiu a secretaria do Meio Ambiente em Cabo Frio em junho de 2022. No dia 4 de abril deste ano, ela foi exonerada. Em seguida, passou a ocupar o cargo de coordenadora do Instituto Ecovida na cidade cabo-friense.Para desenvolver o projeto do Dormitório das Garças, a empresa recebeu duas emendas parlamentares do então deputado federalnos valores de R$ 805.240 e R$ 814.604. De acordo com o Portal de Transparência do Governo Federal , a quantia foi repassada no dia 14 de março de 2024,Inclusive, chama a atenção a quantidade de emendas do ex-deputado destinadas à empresa. De 25, 16 foram da autoria de Ramos.Vale pontuar, ainda, que o Instituto de Gestão Setorial (IGS), apesar do CNPJ se limitar a atividades de contabilidade, corretagem de seguro, consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica, foi quem fez odo Dormitório das Garças.A empresa também fez outros projetos ligados ao Instituto Ecovida,

Funcionários?



Prevista para terminar em dezembro de 2024, neste início de junho, compreende-se que as obras deveriam estar na metade. Ou ao menos as contratações, até porque, de acordo com o plano de trabalho, apenas para estruturar a equipe do Instituto Ecovida para trabalhar no projeto, o custo foi de R$ 779.503,82, o que equivale quase 48% do orçamento total.



Esta quantia, inclusive, consta na primeira meta no cronograma de desembolso, estando à frente, até mesmo, de ações de integração e de restauração. Veja:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês de desembolso: Fevereiro Ano: 2024 META Nº 1 Valor da meta: R$ 779.503,82 DESCRIÇÃO: Estruturar a equipe do instituto EcoVida para trabalhar no Projeto

META Nº 2 Valor da meta: R$ 114.923,64 DESCRIÇÃO: Integrar a população urbana e turística de Cabo Frio ao projeto

META Nº 3 Valor da meta: R$ 187.037,36

DESCRIÇÃO: Recuperar a área degradada com o plantio de 6.500 mudas

META Nº 4 Valor da meta: R$ 425 mil DESCRIÇÃO: Restauração do deck e do observatório/mirante

META Nº 5 Valor da meta: R$ 122.743,18 DESCRIÇÃO: Conter a ocorrência de acessos e ocupações irregulares Valor total do repasse: R$ 1.629.208 Número de parcelas: 1

Ainda segundo os documentos acessados pelo O Dia, a equipe seria formada por um coordenador geral (MEI); um coordenador técnico (MEI); um auxiliar administrativo (MEI); um técnico do viveiro/ botânico (MEI); um encarregado (CLT); quatro serviços gerais (CLT); dois estagiários (TCE); uma assessoria e gestão jurídica financeira, jurídica e contábil; além de equipamentos e EPIs e dos encargos sobre o CLT.



Uma equipe do Dia esteve no Dormitório das Garças na tarde desta terça-feira (4), para apurar as denúncias de que o dinheiro investido no local não teria sido pago e não encontrou nem a metade dos funcionários prometidos pelo Instituto. Inclusive, funcionários estavam precisando ocupar cargos de outros, que estavam de folga.

Veja detalhadamente os valores empregados:

Quantidade Cargo Vínculo Salário 1 Coordenador Geral 30h/s Microempreendedor individual (MEI) R$ 5 mil 1 Coordenador técnico 30h/s Microempreendedor individual (MEI) R$ 4,8 mil 1 Auxiliar administrativo 30h/s Microempreendedor individual (MEI) R$ 4,1 mil 1 Técnico do viveiro/ botânico 20h/s Microempreendedor individual (MEI) R$ 3,8 mil 1 Encarregado 40h/s Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) R$ 2,8 mil 4 Serviços gerais Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) R$ 1,4 mil 2 Estagiário Termo de Compromisso de Estágio (TCE) R$ 700 1 Equipamentos e EPIs - R$ 4 mil 1 Assessoria e Gestão Financeira, Jurídica e Contábil Contrato R$ 255.215



Encargos sobre CLT R$ 214.272

No projeto apresentado ao Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Ecovida fez questão de pontuar como uma questão a ser resolvida a falta de educadores ambientais, destacando que isso resulta em práticas danosas da comunidade, elevando a degradação ambiental.



E, de fato, é algo necessário. O que causa estranheza é a quantidade demandada no plano de aplicação detalhado, no qual apresenta a necessidade de 80 profissionais, todos custando R$ 275. O custeamento total dos quase 100 educadores é de R$ 22 mil.



Além disso, no plano de aplicação detalhado, consta que o Instituto está direcionando a quantia de R$ 30 mil para dez assessores de imprensa, com cada um recebendo R$ 3 mil. O objetivo, no caso, seria para a divulgação do projeto. Entretanto, nenhuma dessas pessoas foi identificada no local.



Divulgação e banners



Inclusive, no plano de trabalho, são apresentados os valores dos itens de divulgação, que, somados, chegam a R$ 88.622,50. Dentre estes, estão inclusas 1.250 camisetas personalizadas, 3 mil lápis semente personalizados, 1.250 ecobags de algodão, entre outros. Mas não para por aí, não. O objetivo, no caso, é divulgar a realização de todas as ações do projeto para 1.200 pessoas.



Ao que aparenta, a pretensão seria fazer tudo em grande estilo, com quatro novos banners na entrada e uma placa de inauguração. Isso, somado, conforme o orçamento apresentado no plano, está avaliado em R$ 1.060. O problema é que, no local, nenhum desses banners, brindes, ou, até mesmo placa, foram identificados no parque.

Um ponto importante a ser mencionado é que, na documentação, consta que o objetivo dos itens, principalmente dos brindes, é divulgar. No momento em que a equipe do Dia visitou a localidade, um grupo de crianças fazia o mesmo e, na hora de ir embora, nada foi entregue. Além disso, o funcionário avistado do parque utilizava uniforme da prefeitura.



Essas ações fariam parte da meta número dois, que, na teoria, tem como objetivo integrar a população urbana e turística de Cabo Frio ao projeto.



Confira os gastos detalhados: