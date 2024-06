Incêndio - Reprodução/ Rede social

Incêndio Reprodução/ Rede social

Publicado 05/06/2024 14:08

Cabo Frio - Um incêndio atingiu um poste e uma residência no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na noite desta terça-feira (4). O fogo teve início por volta das 23h em um poste localizado na Rua Cecília, quase na esquina com a Avenida Vitor Rocha, e se alastrou rapidamente para uma casa no segundo andar, situada ao lado do poste.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e trabalharam para controlar as chamas que atingiram a estrutura do imóvel. De acordo com testemunhas, o fogo se espalhou rapidamente devido à proximidade entre o poste e a residência.



Não há informações sobre feridos no incêndio. As causas ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita inicial é de que um curto-circuito no poste tenha provocado o fogo.