Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE) - Reprodução/Rede social

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE) Reprodução/Rede social

Publicado 04/06/2024 15:41

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (4), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE) de Cabo Frio se reuniram em frente à prefeitura municipal para protestar contra a falta de repasse do piso salarial nacional da categoria e sobre o processo seletivo.



Os manifestantes reivindicam o pagamento imediato da equiparação do piso salarial com o valor de dois salários mínimos, conforme determina a lei federal.



Segundo os ACS, o município já recebeu os recursos do governo federal para arcar com as despesas, mas ainda não os repassou aos trabalhadores.



Vale lembrar, que em dezembro de 2023 a cidade recebeu um repasse de R$ 55,4 milhões pelo Ministério da Saúde para investimentos na pasta. O questionamento da população é ‘onde foi parar esse dinheiro?’.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura para saber se as demandas dos Agentes Comunitários foram ouvidas, ou se tem previsão de que o piso seja repassado, conforme a lei federal, mas até o encerramento desta matéria, não obteve retorno.