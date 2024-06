Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 03/06/2024 13:19

Cabo Frio - Uma colisão deixou um motociclista ferido na manhã deste sábado (1), em Cabo Frio.



O acidente aconteceu por volta das 9h na Avenida América Central (RJ-140), na altura do bairro Praia do Siqueira.



Segundo testemunhas, o rapaz que conduzia a moto bateu na traseira do coletivo que fazia a linha Araruama x Cabo Frio. Ainda conforme relato, a batida foi forte.



O trânsito foi controlado por outros motoristas e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ainda não há informações sobre o estado da vítima.