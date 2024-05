Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 31/05/2024 15:49

Cabo Frio - Na noite de quinta-feira (30), um acidente envolvendo dois veículos na Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, deixou um homem preso nas ferragens e outras duas pessoas feridas.



Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o acidente ocorreu por volta das 23h40. Agentes da Ronda Ostensiva Motorizada (ROMU) que realizavam patrulhamento na região foram acionados por populares. Ao chegarem no local, os guardas constataram a gravidade da situação e imediatamente acionaram as equipes de resgate, incluindo o SAMU e o Corpo de Bombeiros.



O condutor do Chevrolet Corsa, preso nas ferragens, precisou ser resgatado e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. A esposa e o filho dele, que também estavam no carro, sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local. Já o condutor do Honda Civic, sem ferimentos, dispensou atendimento médico.



O Comando de Policia Rodoviária (CPRv) também esteve presente no local e assumiu a ocorrência. O reboque da GCM auxiliou na remoção dos veículos da rodovia.



As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.