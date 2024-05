3.800 cápsulas de cocaína, 3.270 buchas de maconha, 3 kg de pasta base e 3 kg de maconha prensada, além de 24 mil embalagens vazias - Divulgação/PM

3.800 cápsulas de cocaína, 3.270 buchas de maconha, 3 kg de pasta base e 3 kg de maconha prensada, além de 24 mil embalagens vaziasDivulgação/PM

Publicado 31/05/2024 13:38 | Atualizado 31/05/2024 13:44

Cabo Frio - Uma operação conjunta envolvendo o Grupamento de Ações Táticas (GAT I) da Polícia Militar e o comando da 1ª Companhia resultou na prisão de um homem de 19 anos na noite desta quarta-feira (29), em Cabo Frio, por tráfico de drogas.



Os policiais realizaram um patrulhamento a pé pela mata do Jacaré e observaram um indivíduo que retirou um saco plástico. Ao abordá-lo, encontraram com ele uma quantidade considerável de drogas, incluindo 3.800 cápsulas de cocaína, 3.270 buchas de maconha, 3 kg de pasta base e 3 kg de maconha prensada, além de 24 mil embalagens vazias.



O elemento confessou estar envolvido na venda de entorpecentes e indicou aos policiais o local onde o restante do material estava armazenado.



Diante disso, foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso.



Veja o vídeo.