Foragido por pensão alimentícia é preso em Cabo FrioDivulgação

Publicado 28/05/2024 19:18

Na manhã de terça-feira (28), um homem foragido da Justiça por pensão alimentícia foi preso em Cabo Frio, durante uma operação realizada por equipes da Polícia Militar. A ação aconteceu na Avenida Independência, no bairro Unamar, no distrito de Tamoios.

Segundo informações da PM, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima que indicava a presença do acusado, identificado como W. B.M, em um veículo Kia Soul. Ao chegarem no local, os policiais realizaram a consulta dos dados do indivíduo e confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, pelo crime de abandono de incapaz e por pensão alimentícia.

Diante da situação, o criminoso foi detido e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.