Jornalista Chico Otávio - Renata Cristiane

Jornalista Chico Otávio Renata Cristiane

Publicado 24/05/2024 15:27

Cabo Frio - Os jornalistas Chico Otávio e Isabela Palmeira, autores do livro “Queda Livre”, que narra a trajetória de Glaidson Acácio, também conhecido como ‘Faraó dos Bitcoins’, estiveram em Cabo Frio entre esta quarta (22) e quinta-feira (23), para o lançamento da obra na Universidade Veiga de Almeira (UVA). Durante a estadia, o casal aproveitou para participar do quadro “Cafézinho com a Renata”, que acabou virando “Almoço com a Renata”.



Chico e Isabela comentaram sobre as investigações que levaram a produção da obra sobre o acusado de comandar uma das maiores pirâmides financeiras do Brasil, que teve como epicentro Cabo Frio. Além disso, ele também confirmou que sim, o livro vai se tornar uma obra cinematográfica.



Eles também falaram sobre o lançamento do livro, que aconteceu na noite de quarta-feira e lotou a sala da universidade. Inclusive, o evento, que teve formato de aula magna e contou com a participação da jornalista Renata Cristiane, foi o principal motivação da vinda dos jornalistas para a Região dos Lagos.



Outros assuntos também foram abordados durante o bate-papo, como as dificuldades do casal durante a produção de “Queda Livre”. Confira a entrevista: