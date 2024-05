Lixo na areia - Rede social

Publicado 23/05/2024 16:21

Cabo Frio - A Praia do Peró é a única de Cabo Frio que conta com a Bandeira Azul, selo de qualidade ambiental internacional concedido a praias, marinas e embarcações de turismo que atendem a padrões elevados de gestão ambiental. Apesar disso, moradores afirmam que, nesta quinta-feira (23), flagraram um “caminho de lixo” no local.



Conforme relato, o percurso repleto pelos resíduos tem início no posto salva-vidas do local e segue até a Praia das Conchas, vizinha do Peró. A denunciante, que prefere não se identificar, afirma que as imagens foram registradas por volta das 9h50 e mostram o caminho, que acumula variados detritos, como garfos de plástico, guimbas de cigarro, potes de manteiga, etc.



“Muito lixo. Muito mesmo. Será que vai aparecer alguém da prefeitura para limpar?”, questiona a moradora. Vale pontuar que um dos critérios para manter o selo ambiental Bandeira Azul é: “o uso da praia e sua vizinhança como depósito de lixo ou outro despejo não é aceito e deve ser controlado pelas autoridades locais”.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre a limpeza do local, e aguarda retorno.