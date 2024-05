232 pedras de crack, 148 cápsulas de cocaína, 31 buchas de maconha e 5 munições calibre 9mm - Divulgação/PM

232 pedras de crack, 148 cápsulas de cocaína, 31 buchas de maconha e 5 munições calibre 9mm Divulgação/PM

Publicado 23/05/2024 15:33

Cabo Frio - Em ações distintas realizadas na tarde desta quarta-feira (22), em Cabo Frio, equipes da Polícia Militar apreenderam grande quantidade de drogas e detiveram dois suspeitos por tráfico.



Na primeira ação, ocorrida por volta das 17h na Rua Rubens Ribeiro, na comunidade da Cristal, na Boca do Mato, um adolescente de 17 anos foi flagrado em atitude suspeita durante um cerco realizado pelas equipes. Ao ser abordado, o elemento foi encontrado com 232 pedras de crack, 148 cápsulas de cocaína, 31 buchas de maconha e 5 munições calibre 9mm.



Diante dos fatos, o menor, que já possuía quatro anotações criminais por fato análogo ao tráfico de drogas, foi apreendido novamente e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

410 cápsulas de cocaína, 25 buchas de maconha e R$ 110 em espécie Divulgação/PM

Já na segunda ação, realizada por volta das 13h40 na Rua Gargoá, no bairro Samburá, no distrito de Tamoios, uma guarnição da PM recebeu denúncia de que elementos armados estariam traficando drogas na região. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram cerca de quatro indivíduos, sendo dois deles armados com carregadores alongados. Os criminosos entraram em fuga para uma área de mata, mas um deles se entregou. Durante a fuga, os policiais apreenderam 410 cápsulas de cocaína, 25 buchas de maconha e R$ 110 em espécie.



O criminoso detido, identificado como V. C. D. S., de 21 anos, que já possuía três anotações criminais por tráfico de drogas, foi encaminhado à 126ª DP.