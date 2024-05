Ruas esburacadas e sem asfalto - Rede social

Ruas esburacadas e sem asfalto Rede social

Publicado 23/05/2024 14:50

Cabo Frio - A rua Justiniano de Souza, a principal do bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, é o retrato do abandono e motivo de muita tristeza para os moradores e frequentadores da região. A via, conforme denúncia, está “praticamente intransitável por conta dos buracos, melhor, crateras”. Motoristas estão tendo prejuízos por conta da buraqueira, principalmente os prestadores de serviço.



Um morador relata que “inúmeras ruas precisam de sistema de esgoto, drenagem e pavimentação. As praças do bairro estão abandonadas, levando perigo à população que as utiliza. O posto de saúde vive sem médico (…) Na hora de puxar a guia do IPTU, veio um valor astronômico”.



Indignados, os moradores cobram uma posição da prefeitura de Cabo Frio sobre essa situação e pedem que as irregularidades sejam reparadas.



O Jornal O Dia questionou a prefeitura, e aguarda retorno.



Confira o vídeo: