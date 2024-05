Ferimentos leves - Rede social

22/05/2024

Cabo Frio - Uma criança de 9 anos quase perdeu o dedo brincando em uma praça da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, no último domingo (19). A denúncia foi feita pela mãe do menor, Vanessa Mendes. Ela relata que o menino se machucou gravemente numa trave totalmente corroída pela ferrugem.



O incidente, de acordo com Vanessa, aconteceu por volta das 16h, no espaço que fica na Rua Luiz Feliciano Cardoso. Ela explicou que o menino, durante uma brincadeira, se pendurou numa trave de gol de futebol, sem imaginar seu verdadeiro estado por cima. Foi então que o menino “rasgou” o dedo.



Ela contou que, no momento do ocorrido, seu filho foi acudido prontamente por outras mães, que a chamaram. Neste momento, Vanessa foi de encontro ao menino e tentou acalmá-lo. “Mas todas as crianças ficaram assustadas ao ver a quantidade de sangue que escorria e os gritos de dor do [meu filho]”.



Em seguida, a criança foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento. Segundo a mãe, ele precisou passar por um cirurgião de mão, para avaliar se o corte havia atingido o tendão e o nervo. “Por muito pouco ele não perdeu esse dedo”, diz Vanessa.



“A sorte é que três mães que estavam presentes são enfermeiras e conseguiram me ajudar nesse primeiro socorro, até que conseguisse chegar na emergência pediátrica”, desabafa.



Esta não é a primeira vez que Vanessa leva o filho à praça, que atrai diversas famílias por conta do belo por do sol da Praia do Siqueira. Apesar do movimento, a mãe conta que o local encontra-se com vários pontos enferrujados e necessitando de revitalização urgente.



“Alguns domingos do mês, juntamos o grupinho das mães da escola e passamos a tarde ali. (…) Os pais ficam no quiosque e as crianças, todas com 9 anos, brincam de futebol no parquinho. Ali sempre fica lotado, por causa do sol lindo do local. Muita gente vai para lá no fim da tarde”, explica Vanessa.



“Agora, passado o susto, algo precisa ser feito nessa trave com urgência, para que outras crianças e jovens não se machuquem gravemente também”, finaliza a mãe.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre quais medidas serão tomadas para que situações do tipo não aconteçam novamente e se a praça vai passar por revitalização, e aguarda retorno.