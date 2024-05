314 papelotes de cocaína, 68 papelotes de haxixe, 2 pedras de crack e R$ 20 em dinheiro - Divulgação/PM

314 papelotes de cocaína, 68 papelotes de haxixe, 2 pedras de crack e R$ 20 em dinheiro Divulgação/PM

Publicado 20/05/2024 14:08

Cabo Frio - Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (19), acusado de tráfico de drogas no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio. A ação aconteceu na Rua Quatro, após a Polícia Militar receber informações sobre um casal que estaria realizando a venda de entorpecentes no local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram o acusado, identificado como J.V.F.D.C., de 23 anos, e uma mulher, T.S.N., de 25 anos. Ao perceberem a presença da polícia, os dois tentaram fugir, mas foram detidos pelos agentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram, com o homem, 314 papelotes de cocaína, 68 papelotes de haxixe, 2 pedras de crack e R$ 20 em dinheiro. Uma varredura no local resultou na apreensão de mais entorpecentes.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, onde permanece preso. A mulher foi liberada após prestar depoimento.