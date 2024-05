Homem é preso após ameaçar GM - Divulgação/PM

Publicado 20/05/2024 14:02

Cabo Frio - Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Cabo Frio na manhã deste domingo (19). Durante patrulhamento de rotina, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) avistaram um homem suspeito de estar realizando a cobrança indevida para que pessoas pudessem estacionar, prática conhecida como “flanelagem”. No mesmo momento, ao procederem para realizar a abordagem, o elemento, ao ver que seria abordado pelos guardas, correu em disparada e pulou no canal.



O acusado atravessou o canal e foi até o mercado de peixes.



Durante a tentativa de fuga, o criminoso fez várias ameaças aos guardas, falando que já havia seguido um dos agentes e que sabia onde ele residia.



Com a ajuda de um proprietário de uma lancha, os agentes da GM conseguiram deter o homem e encaminhá-lo até a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi apresentado às autoridades competentes.