Assalto à mão armada Reprodução/Rede social

Publicado 17/05/2024 15:38

Cabo Frio - Um açougue localizado na Rua Maria Leopoldina, no Jacaré, em Cabo Frio, foi alvo de um assalto à mão armada na noite desta quinta-feira (16). Imagens de segurança flagraram a ação do criminoso, que rendeu a atendente do caixa e levou todo o dinheiro.



A ação do elemento dura menos de um minuto. Ele, que utiliza um capacete de motocicleta, adentra o estabelecimento e, discretamente, percorre o caminho até o caixa. Em seguida, retira a arma de fogo da cintura e, sob ameaças, ordena que a funcionária dê todo o dinheiro do local.



Posteriormente, o criminoso sai do local. Conforme o horário nas imagens de segurança, ele adentra o estabelecimento às 20:22:08 e sai, como se nada tivesse acontecido, às 20:22:56. Por fim, ele foge de moto.



De acordo com a proprietária do açougue, o criminoso levou apenas o dinheiro do caixa. Ela afirma que tentou acionar a Polícia Militar, mas não obteve sucesso. Diante dos fatos, uma nota foi solicitada às autoridades, em busca de um esclarecimento pela falta de atendimento.



Um boletim de ocorrência sobre o caso será efetuado.