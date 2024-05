Foragido da Justiça - Divulgação/PM

Publicado 17/05/2024 13:50

Cabo Frio - Na noite de quinta-feira (16), agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia prenderam um homem considerado foragido da Justiça no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



Após informações do setor de inteligência da Polícia Civil, os agentes localizaram o criminoso, identificado como Amilton Barbosa Alves. Contra ele, havia um mandado de prisão pendente da 2ª Vara Criminal aldeense pelo crimes de homicídio, praticado em 2015 no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia.



Amilton foi encaminhado para a 125ª DP, onde ficará à disposição da Justiça. A pena para o crime de homicídio pode chegar a 20 anos de reclusão.